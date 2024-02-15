На Кумторе дан старт проекту по добыче золота подземным способом

Первый заместитель Председателя Кабинета Министров Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев и президент закрытого акционерного общества "Кумтор Голд Компани" Алмазбек Барыктабасов дал старт проекту по добыче золота на месторождении Кумтор подземным способом. Об этом сообщает пресс-служба рудника.

Алмазбек Барыктабасов отметил, что отработка запасов золота на месторождении Кумтор подземным способом, - это одна из важнейших задач, направленных на расширение производственной базы компании.

"Разработанное специалистами технико-экономического обоснования проекта по добыче золота подземным способом говорит о его экономической эффективности. По предварительным данным, с помощью подземного способа добычи удастся получить 115 тонн золота. С учетом драгметалла, добываемого на руднике открытым способом – это большой шаг вперед", - подчеркнул он.

Президент "Кумтор Голд Компани" подчеркнул, что с помощью подземной добычи предприятие рассчитывает выйти на руду с более высоким содержанием золота.

"Все это будет способствовать увеличению объемов производимого на предприятии золота. В итоге мы увеличим налоговые отчисления в республиканский бюджета и суммы, выплачиваемые по итогам года в виде дивидендов", - заявил Алмазбек Барыктабасов.