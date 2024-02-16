Посла Узбекистана вызвали в МИД РФ за высказывания Шерзодхона Кудратходжа

Посла Узбекистана в Москве Ботиржона Асадова вызвали в МИД РФ после высказываний ректора Университета журналистики и массовых коммуникаций Шерзодхона Кудратходжи об узбекистанцах, не владеющих узбекским языком.

Ранее Кудратходжа в интервью Кириллу Альтману заявил, что люди, приехавшие восстанавливать Ташкент после землетрясения 1966 года, а затем решили остаться в стране, имели достаточно времени, чтобы начать говорить на узбекском языке. Он предложил им выбрать, являются ли они без знания языка "оккупантами или идиотами".

В ведомстве заявили, что послу выражен протест в связи с высказываниями Кудратходжи. В МИДе заступились за граждан Узбекистана, которых он охарактеризовал "в крайне оскорбительной и абсолютно неприемлемой форме".

До посла донесли, что содержание подобных ремарок полностью противоречат отношениям стратегического партнерства и союзничества, которые связывают РФ и Узбекистан.

"Мы ни в коем случае не отождествляем заявление указанного деятеля с настроем многонационального народа республики. Уверены, что в Узбекистане, как и в России, бережно хранят память о нашей многовековой общей истории и ее ярких страницах", – говорится в сообщении МИД РФ.

"Живым свидетельством нашей нерушимой дружбы является восстановление Ташкента после катастрофического землетрясения в 1966 году, – отмечается в сообщении. – Очевидно, что упомянутые успехи не могли быть достигнуты при "оккупации", о которой беспочвенно пытается рассуждать вышеназванный "автор".

В МИДе убеждены, что любые попытки поссорить народы двух стран обречены на провал. Там также рассчитывают, что коллеги из МИД Узбекистана представят свой комментарий "с принципиальной оценкой одиозных высказываний" Кудратходжи.

Источник: ВЭС24