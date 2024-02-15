В ОДКБ назвали место проведения учений в 2024 году

Учения ОДКБ пройдут В Кыргызстане, Таджикистане и Казахстане в осенью 2024 года. Место проведения назвал начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Андрей Сердюков во время брифинга.

По его словам, среди основных мероприятий совместной подготовки в Кыргызстане состоятся командно-штабное учение с коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие 2024", специальное учение силами и средствами разведки "Поиск 2024", специальное учение силами и средствами материально-технического обеспечения войск ОДКБ "Эшелон-2024".

Кроме того, в Казахстане проведут командно-штабное учение с миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство-2024", а в Таджикистане - оперативный сбор с командованием КСБР Центрально-Азиатского региона. Планируется продолжить практику привлечения оборонных ведомств для исследования проблем развития сил коллективной безопасности ОДКБ.