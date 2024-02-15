Погода
$ 89.45 - 89.71
€ 95.90 - 96.90

В ОДКБ назвали место проведения учений в 2024 году

154  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Учения ОДКБ пройдут В Кыргызстане, Таджикистане и Казахстане в осенью 2024 года. Место проведения назвал начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Андрей Сердюков во время брифинга.

По его словам, среди основных мероприятий совместной подготовки в Кыргызстане состоятся командно-штабное учение с коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие 2024", специальное учение силами и средствами разведки "Поиск 2024", специальное учение силами и средствами материально-технического обеспечения войск ОДКБ "Эшелон-2024".

Кроме того, в Казахстане проведут командно-штабное учение с миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство-2024", а в Таджикистане - оперативный сбор с командованием КСБР Центрально-Азиатского региона. Планируется продолжить практику привлечения оборонных ведомств для исследования проблем развития сил коллективной безопасности ОДКБ.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/435365
Теги:
ОДКБ, Россия, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  