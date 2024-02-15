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ГКНБ задержан экс-начальник отдела проверок и взысканий ГНС

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ГКНБ КР по факту уклонению отплаты налогов в размере 63 млн. сомов задержан экс-начальник отдела проверок и взысканий по Панфиловскому району ГНС при МФ КР Адучиев Т.С. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что Т.Адучиев в ходе работы в системе налоговой службы вошел в коррупционный сговор с представителями субъектов предпринимательства, организовав "схему" по уклонению от уплаты налоговых платежей путем создания лже-компаний с использованием поддельных счет-фактур, которые в последующем занимались импортом/ввозом товаров через КПП "Чалдовар" на территорию КР из стран участниц ЕАЭС.

По результатам проведенных следственно-оперативных мероприятий Т.Адучиев задержан и согласно постановлению суда, водворен в СИЗО-21 СИН МЮ КР.

В настоящее время Управлением проводятся дополнительные мероприятия по установлению других причастных лиц и возмещению суммы ущерба, нанесенного бюджету государства.


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URL: https://www.vb.kg/435371
Теги:
ГНС, ГКНБ, задержание
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