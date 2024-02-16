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МДС будет представлять интересы бизнеса КР при обращениях в Суд ЕАЭС

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- Нина Ничипорова
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Международный деловой совет вошел в число уполномоченных на обращение в Суд Евразийского экономического союза от Кыргызской Республики.

Распоряжение об этом подписал председатель кабинета министров Акылбек Жапаров. В соответствии со Статутом Суда Евразийского экономического союза уполномоченные госорганы и бизнес-ассоциации могут обращаться в Суд ЕАЭС от КР с заявлениями о рассмотрении спора, а также с заявлением о разъяснении положений Договора о ЕАЭС от 29 мая 2014 года, международных договоров, заключенных в рамках ЕАЭС, и решений органов ЕАЭС.

Кроме МДС, в число уполномоченных от бизнеса вошла бизнес-ассоциация "ЖИА" и Торгово-промышленная палата КР. В списке государственных органов, уполномоченных на обращение в Суд ЕАЭС от Кыргызской Республики, - Министерство юстиции, Министерство иностранных дел, Министерство экономики и коммерции, Министерство транспорта и коммуникаций, Министерство финансов, Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, Министерство энергетики, а также Центр судебного представительства при Министерстве юстиции.

Центр судебного представительства определен координирующим органом по обращениям госорганов и бизнес-ассоциаций в Суд ЕАЭС от имени КР. МИД КР поручено уведомить Суд ЕАЭС о принятом решении.


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URL: https://www.vb.kg/435372
Теги:
бизнес, закон, суд, ЕАЭС, Кабинет министров, МДС, Министерство финансов
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