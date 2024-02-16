Раскрыто убийство, совершенное в 2015 году на территории Сузакского района. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, 3 сентября 2015 года в селе Кыр-Жол Ырыского а/о Сузакского района был обнаружен труп жителя указанного села М.К.А., 1971 г.р., с признаками насильственной смерти.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст.97 ч.1 (Убийство) УК КР. Однако, проведенные со стороны ОВД следственных мероприятий за период более восьми лет не дали конкретных результатов по раскрытию данного преступления.

В этой связи, близкие родственники убитого М.К.А. обратились с заявлением на имя председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева с просьбой провести тщательное расследование для установления и привлечение к уголовной ответственности лиц совершивших данное преступление.

ГКНБ в ходе проведенных комплекса оперативно-следственных мероприятий установлен лицо совершившее данное убийство, им оказался односельчанин погибшего гражданин КР - К.А.А., 1989 г.р., который дал признательные показания об убийстве М.К.А., совершенного в состоянии алкогольного опьянения и на основе личных неприязненных отношений.

Задержанный К.А.А. водворен в СИЗО ГКНБ КР, продолжаются следственные мероприятия по установлению других лиц, возможно причастных к данному преступлению.