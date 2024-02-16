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Кыргызстанский стрелок завоевал золото на чемпионате мира в Испании

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- Назгуль Абдыразакова
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Член национальной сборной КР по стрельбе Имандос Бектенов завоевал золотую медаль на чемпионате мира в Гранаде (Испания). Об этом сообщает пресс-служба Департамента физической культуры и спорта.

По ее данным, спортсмен выступал в версии ПП-60 и набрал в общей сложности 572 балла.

Отметим, что чемпионат мира по стрелковому спорту среди молодежи и взрослых проходит в испанской Гранаде. Всего в нем принимают участие 400 спортсменов из 48 стран. Чемпионат, стартовавший 10 февраля, завершится 18 февраля.


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URL: https://www.vb.kg/435375
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