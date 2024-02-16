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Кыргызстанский пловец Денис Петрашев вошел в десятку лучших пловцов мира

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- Светлана Лаптева
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На чемпионате мира по водным видам спорта в Катаре кыргызстанский пловец Денис Петрашов занял 10-е место в плавании на 200 м брассом. Об этом сообщает Федерация водных видов спорта Кыргызской Республики.

"Борьба была невероятно тяжелой, местами просто изнуряющей. А отличие от других дисциплин, брасс собрал самых лучших пловцов планеты. Именно эти ребята будут бороться за олимпийские медали в Париже. Денис уверенно прогрессирует и сокращает раз за разом разрыв с лидерами в этой дисциплине. Доли секунды не хватило в этот раз для прохождения в финал. Уверен, что он еще добьется самых высоких вершин, ведь за ним стоит весь народ Кыргызстана", - говорится в сообщении федерации.


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URL: https://www.vb.kg/435377
Теги:
Катар, плавание, федерация, Кыргызстан, Олимпийские игры
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