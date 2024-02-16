Кыргызстанцы стали требовать отставки Искендера Матраимова (видео)

В соцсетях кыргызстанцы стали требовать, чтобы депутат Жогорку Кенеша Искендер Матраимов сдал свой мандат. Все они в один голос заявляют, что последний из-за преступлений своего брата и его приближенных не имеет морального права быть народным избранником.

Требования кыргызстанцев, надо отметить, имеют под собой основания. Мало кто из них верит, что в принципе логично, что Матраимов-старший не причастен к коррупционным схемам Райыма-миллиона. Нажитое "непосильным трудом" состояние говорит само за себя. Его супруга Минавар Жумаева является соучредителем в нескольких компаниях.

Напомним, всего сотрудники ГКНБ выявили 226 госслужащих различного ранга, которые, по версии спецслужбы, были тайно связаны с Матраимовым.

В Государственной таможенной службе Кыргызстана было выявлено 85 сотрудников, из которых 76 уволили. В МВД страны выявлено 26 силовиков, из них 14 отстранены от служебных обязанностей.

Ещё шесть депутатов местных кенешей сдали свои мандаты. В районных госадминистрациях и органах МСУ уволены 65 человек. Также уволены сотрудники в ряде других ведомств.

Что касается самого Райымбека Матраимова, то на сегодняшний день он где-то скрывается. Предположительно в Дубае. Тем более, что там имеется несколько объектов недвижимости, которые записаны на его жену. Помнится еще в 2019 году тогдашнему президенту КР Сооронбаю Жээнбекову журналисты чуть ли не в лицо тыкали информацией о незаконно нажитом имуществе Матраимова в Дубае, но последний все твердил свое заученное: "предоставьте факты".