Погода
$ 89.45 - 89.71
€ 95.90 - 96.90

Кыргызстанцы стали требовать отставки Искендера Матраимова (видео)

324  0
- Карыпбай кызы Толгонай
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В соцсетях кыргызстанцы стали требовать, чтобы депутат Жогорку Кенеша Искендер Матраимов сдал свой мандат. Все они в один голос заявляют, что последний из-за преступлений своего брата и его приближенных не имеет морального права быть народным избранником.

Требования кыргызстанцев, надо отметить, имеют под собой основания. Мало кто из них верит, что в принципе логично, что Матраимов-старший не причастен к коррупционным схемам Райыма-миллиона. Нажитое "непосильным трудом" состояние говорит само за себя. Его супруга Минавар Жумаева является соучредителем в нескольких компаниях.

Напомним, всего сотрудники ГКНБ выявили 226 госслужащих различного ранга, которые, по версии спецслужбы, были тайно связаны с Матраимовым.

В Государственной таможенной службе Кыргызстана было выявлено 85 сотрудников, из которых 76 уволили. В МВД страны выявлено 26 силовиков, из них 14 отстранены от служебных обязанностей.

Ещё шесть депутатов местных кенешей сдали свои мандаты. В районных госадминистрациях и органах МСУ уволены 65 человек. Также уволены сотрудники в ряде других ведомств.

Что касается самого Райымбека Матраимова, то на сегодняшний день он где-то скрывается. Предположительно в Дубае. Тем более, что там имеется несколько объектов недвижимости, которые записаны на его жену. Помнится еще в 2019 году тогдашнему президенту КР Сооронбаю Жээнбекову журналисты чуть ли не в лицо тыкали информацией о незаконно нажитом имуществе Матраимова в Дубае, но последний все твердил свое заученное: "предоставьте факты".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/435378
Теги:
Искендер Матраимов, Кыргызстан, Райымбек Матраимов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  