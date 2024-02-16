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ФСИН РФ сообщила о смерти Алексея Навального

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Алексей Навальный умер в колонии "Полярный волк". Об этом днем 16 февраля сообщило УФСИН ЯНАО.

В Службе исполнения наказаний заявили, что Навальному стало плохо 16 февраля в исправительной колонии № 3 во время прогулки. Он "практически сразу потерял сознание".

К нему отправили медицинских работников, также "был вызван экипаж скорой медицинской помощи". Врачи провели "все необходимые реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали".

"Прибывшие медики констатировали смерть. Причины смерти устанавливаются", - говорится в сообщении управления ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ФСИН сообщила, что решила отправить в колонию комиссию. Она будет направлена "в территориальный орган и учреждение". В нее войдут руководители и сотрудники "оперативно-режимных и медицинских подразделений центрального аппарата ФСИН России".

Президенту России Владимиру Путину доложили о смерти Навального, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщил корреспондент "Коммерсанта" Андрей Колесников в своем телеграм-канале. Песков также заявил, что ФСИН сейчас "занимается всеми соответствующими проверками, никаких поручений не требуется, потому что на этот счет есть свод правил".

Источник: РБК


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URL: https://www.vb.kg/435379
Теги:
Россия
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