Кабмин утвердил план улучшения воздуха в Бишкеке на 2024-2025 годы

Кабинет министров в ходе очередного заседания утвердил план первоочередных мер по улучшению качества воздуха в городе Бишкек на 2024–2025 годы. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, документ разработан в целях улучшения экологической ситуации в городе Бишкек, предотвращения и снижения вредных физических воздействий на атмосферу, вызывающих неблагоприятные последствия для окружающей среды и здоровья населения.

Необходимость разработки документа вызвана тем, что за последние годы в столице нашей страны существенно увеличились выбросы вредных веществ в атмосферу.

Принятие плана мероприятий о мерах по улучшению экологической обстановки в городе Бишкек позволит реализовать срочные и эффективные мероприятия, направленные на решение проблем загрязнения атмосферного воздуха, и создаст необходимые условия для реализации последующих мер, направленных на улучшение качества воздуха.