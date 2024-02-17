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Кабмин утвердил план улучшения воздуха в Бишкеке на 2024-2025 годы

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- Назгуль Абдыразакова
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Кабинет министров в ходе очередного заседания утвердил план первоочередных мер по улучшению качества воздуха в городе Бишкек на 2024–2025 годы. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, документ разработан в целях улучшения экологической ситуации в городе Бишкек, предотвращения и снижения вредных физических воздействий на атмосферу, вызывающих неблагоприятные последствия для окружающей среды и здоровья населения.

Необходимость разработки документа вызвана тем, что за последние годы в столице нашей страны существенно увеличились выбросы вредных веществ в атмосферу.

Принятие плана мероприятий о мерах по улучшению экологической обстановки в городе Бишкек позволит реализовать срочные и эффективные мероприятия, направленные на решение проблем загрязнения атмосферного воздуха, и создаст необходимые условия для реализации последующих мер, направленных на улучшение качества воздуха.


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URL: https://www.vb.kg/435380
Теги:
экология, кабмин, воздух в Бишкеке
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