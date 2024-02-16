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Омурзак Толобеков избран в члены-корреспонденты МАКИ

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- Бакыт Басарбек
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Продюсер и сценарист Омурзак Толобеков избран в члены-корреспонденты Международной Академии культуры и искусства.

На днях в Москве он получил сертификат, подтверждающий его новый статус члена-корреспондента Международной Академии культуры и искусства за подписью президента Международной Академии Культуры и Искусства, народного художника Российской Федерации и академика Российской академии художеств Петра Стронского, который и вручил ему сертификат.

"Ваше избрание – знаковое событие для Вас и для МАКИ, которое послужит толчком для развития новых идей и свершений и внесёт значительный вклад в российскую и мировую науку, культуру и искусство", - сказал президент МАКИ Петр Стронский при вручении документа.

Продюсер и сценарист Омурзак Толобеков известен зрителям своими кинолентами не только на родине, но и за рубежом. Например, такими фильмами, как "Семетей-сын Манаса", "Президент и бомж", "Любовь миллионера", "Революция отменяется", где снимались известные российские артисты Лев Прыгунов, Бари Алибасов и Александр Панкратов-Черный. Теперь он заканчивает работу над кинокартиной "Манас".


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URL: https://www.vb.kg/435384
Теги:
Манас, Кыргызстан, Россия
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