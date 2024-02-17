В Казахстане 63-метровая башня с нефтяными отходами загорелась и рухнула

В производственной зоне города Актау в результате пожара рухнула 63-метровая башня, в которой хранились нефтехимические отходы. Видео случившегося опубликовали местные паблики, передает Tengrinews.kz.

Возгорание башни диаметром пять метров произошло в пятницу, 16 февраля, в 11.55 на территорий Индустриального парка Мангистау. Площадь горения составила около 60 квадратных метров.

В ликвидации пожара от ДЧС задействовано 30 человек личного состава и шесть единиц техники. Причина возгорания выясняется. Жертв и пострадавших нет.

Инцидент прокомментировали в ТОО "Индустриальный парк Мангистау". В компании заявили, что возгорание случилось при сварочных работах. Также сообщается, что в башне ранее содержались химические отходы, но сейчас они якобы "извлечены из колонны и вывезены".