Погода
$ 89.36 - 89.71
€ 95.95 - 96.95

В Казахстане 63-метровая башня с нефтяными отходами загорелась и рухнула

213  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В производственной зоне города Актау в результате пожара рухнула 63-метровая башня, в которой хранились нефтехимические отходы. Видео случившегося опубликовали местные паблики, передает Tengrinews.kz.

Возгорание башни диаметром пять метров произошло в пятницу, 16 февраля, в 11.55 на территорий Индустриального парка Мангистау. Площадь горения составила около 60 квадратных метров.

В ликвидации пожара от ДЧС задействовано 30 человек личного состава и шесть единиц техники. Причина возгорания выясняется. Жертв и пострадавших нет.

Инцидент прокомментировали в ТОО "Индустриальный парк Мангистау". В компании заявили, что возгорание случилось при сварочных работах. Также сообщается, что в башне ранее содержались химические отходы, но сейчас они якобы "извлечены из колонны и вывезены".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/435385
Теги:
Казахстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  