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Съёмки для соцсетей в Ташкенте закончились для троих молодых людей арестом

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Сотрудники правоохранительных органов пресекли съёмки очередного челлендж-видео на проезжей части проспекта Бунёдкор в Чиланзарском районе Ташкента, сообщила программа "Миллар" телеканала Milliy TV.

Трое 20-летних парней приняли условие, согласно которому они должны были прийти в людное место полностью обмотанными плёнкой. Сняв видео, они планировали получить популярность в интернете.

Один из них обмотался стрейч-плёнкой и перекатывался по пешеходному переходу на зелёный свет, а остальные его снимали. Однако правоохранители прервали этот процесс и доставили участников челленджа в отделение.

"Я знал, что это появится в интернете, и хотел прославиться. Думал, что успею быстро пересечь дорогу на зелёный [свет]", - сказал один из них.

"Я должен был обернуться в плёнку и покатиться. На Чиланзаре сейчас много пробок, я говорил, что не успею пройти, они сказали, что пройду. Потом я согласился", - объяснил произошедшее другой парень.

Отец одного из молодых людей сказал, что сожалеет о том, что сделал его сын и пообещал взять его под строгий контроль. Отец другого парня сказал, что он против того, чтобы его сын прославился подобными действиями, и извинился за поступок сына.

В УВД Чиланзарского района был составлен и направлен в суд протокол по статьям 183 (мелкое хулиганство) и части 1 статьи 194 (невыполнение законных требований сотрудника органов внутренних дел) Кодекса об административной ответственности Узбекистана.

Суд признал их виновными в совершении правонарушений и назначил наказание в виде 10 суток административного ареста.

Источник: gazeta.uz


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URL: https://www.vb.kg/435386
Теги:
Узбекистан, соцсети
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