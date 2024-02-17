Сотрудник Департамента регистрации населения в Кара-Суу задержана за поборы

Выявлены факты систематических незаконных поборов денежных средств в Межрегиональном отделе департамента регистрации населения при Минцифры со стороны должностного лица. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, специалист ОЗАГСПРН Кара-Сууского района "С.З.Ш." на систематической основе осуществляла поборы с граждан за оказание государственных услуг в сфере регистрации населения. По данному факту возбуждено уголовное дело и предъявлено обвинение по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.337 УК КР (Злоупотребление должностным положением).

В настоящее время в рамках уголовного дела продолжаются соответствующие следственные мероприятия по установлению других лиц, причастных к совершению данного преступления.