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Сотрудник Департамента регистрации населения в Кара-Суу задержана за поборы

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Выявлены факты систематических незаконных поборов денежных средств в Межрегиональном отделе департамента регистрации населения при Минцифры со стороны должностного лица. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, специалист ОЗАГСПРН Кара-Сууского района "С.З.Ш." на систематической основе осуществляла поборы с граждан за оказание государственных услуг в сфере регистрации населения. По данному факту возбуждено уголовное дело и предъявлено обвинение по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.337 УК КР (Злоупотребление должностным положением).

В настоящее время в рамках уголовного дела продолжаются соответствующие следственные мероприятия по установлению других лиц, причастных к совершению данного преступления.


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URL: https://www.vb.kg/435390
Теги:
ГКНБ, задержание, Кара-Суйский район, Ошская область, поборы
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