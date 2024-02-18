Сын Рамзана Кадырова стал министром и получил высшую награду

Министром Чеченской Республики по делам молодежи назначен сын Рамзана Кадырова Ахмат Кадыров, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Чечня сегодня".

Об этом стало известно в ходе церемонии открытия спортивного фестиваля "Техноспорт Первых".

Кроме того, на мероприятии ему была вручена высшая награда Чеченской Республики – орден Кадырова.

Ранее он занимал должность первого заместителя министра ЧР по физической культуре, спорту и молодежной политике.

Напомним, вторая дочь главы Чечни Рамзана Кадырова Хадижат стала первым заместителем руководителя администрации главы Чечни.

Ранее сообщалось, что старшая дочь главы Чечни Рамзана Кадырова Айшат, занимавшая пост министра культуры республики, будет назначена на должность заместителя главы правительства ЧР.