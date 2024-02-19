В Бишкеке на месте ипподрома построят деловой центр, как "Москва-Сити"

В Бишкеке на месте ипподрома "Ак-Кула" планируют построить деловой центр наподобие "Москва-Сити" и "Ташкент-Сити". Об этом на коллегии мэрии сообщил председатель кабинета министров Акылбек Жапаров.

Для ипподрома подберут новую локацию. Над этими проектами сейчас работает команда во главе с главным архитектором города.

"Мы должны начать строить гармоничные архитектурные ансамбли, чтобы вызвать восхищение как у горожан, так и у гостей столицы. Строительные компании думают только о своей выгоде: построят коробку, распродадут в ней помещения и уходят. При этом даже не продумывают элементарно места для установки мусорных контейнеров, парковок. Так не пойдет. Владельцы строительных компаний сами же живут в столице, поэтому в интересах всех навести здесь порядок", - сказал Акылбек Жапаров.

Источник: Кабар