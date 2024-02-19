Кыргызстан и Таджикистан согласовали еще 1,11 км линии границы

В соответствии с достигнутой договоренностью в период с 11 по 18 февраля 2024 года в городе Бустоне Согдийской области Республики Таджикистан состоялась очередная встреча топографических рабочих групп и рабочих групп по правовым вопросам правительственных делегаций Кыргызской Республики и Республики Таджикистан по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы.

В рамках встречи стороны, проведя совместные полевые обследования на оставшихся участках, согласовали 1,11 км линии кыргызско-таджикской государственной границы.

Стороны продолжат работу по описанию оставшихся участков на следующей встрече, которая состоится на территории Кыргызской Республики.

По итогам встречи подписан соответствующий Протокол.

Встреча прошла в атмосфере дружбы и взаимопонимания.