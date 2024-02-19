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Столичный общественный транспорт работает в штатном режиме

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В городе Бишкек муниципальный общественный транспорт обслуживает горожан в штатном режиме.Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, сегодня утром на линии вышли 122 троллейбуса муниципального предприятия "Бишкекское троллейбусное управление", 573 автобуса муниципального предприятия "Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие", 297 микроавтобусов муниципального предприятия "Управление пассажирских перевозок", 122 частных автобусов со стороны ОсОО "Эко пассажирские перевозки" и 4 автобуса муниципального предприятия "Аламудун Авто Транс".

Также по городу курсируют 615 микроавтобусов.

Отметим, что график работы муниципального общественного транспорта остается прежним вне зависимости от погодных условий.

Кроме того, горожане могут онлайн отслеживать движение общественного транспорта через мобильное приложение "Мой город".

"Дорогие горожане и гости столицы! В случае возникновения вопросов относительно общественного транспорта просим обращаться по номерам:

- Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры мэрии города Бишкек: 0312 533 653;

- МП "Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие": 0550 355 331;

- МП "Бишкекское троллейбусное управление": 0708 256 087", - говорится в сообщении мэрии.


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URL: https://www.vb.kg/435409
Теги:
мэрия, погода, Бишкек, автобусы
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