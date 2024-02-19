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В Бишкеке участились факты телефонного мошенничества

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В Бишкеке участились факты телефонного мошенничества. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы. По ее данным, зачастую злоумышленники выходят на связь с потенциальной жертвой через городские телефоны, входя в доверие, сообщая о вымышленных несчастных случаях, таких как дорожно-транспортные происшествия и госпитализация в медицинские учреждения родных и близких, и незамедлительно требуют денежные средства. После чего, воспользовавшись реакцией граждан, отправляют курьеров за деньгами. Таким образом, в последующем выясняется, что горожанин стал жертвой преступных действий мошенника.

В связи с этим ГУВД убедительно просит в случае звонка от незнакомого человека обратить внимание на то, что и как он хочет вам сообщить. "Мошенники в основном стремятся различными способами давить на жертву - торопить, запутывать, угрожать возможными последствиями. В такой ситуации важно сохранять спокойствие. Даже если вам грозит потеря всех денег на счетах, не спешите выполнять требования звонящего, незамедлительно сообщите по круглосуточному короткому номеру 102", - говорится в сообщении ГУВД.


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URL: https://www.vb.kg/435412
Теги:
ГУВД, мошенничество, Бишкек
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