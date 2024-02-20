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От Байтика до Кашка-Суу построят велодорожку

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Велодорожку длиной более 14 километров построят в горах к югу от Бишкека. Она будет идти от арки села Байтик до горнолыжного курорта "Baytik mountain resort", строительством которого занимается Фонд поддержки развития туризма в Кыргызской Республике.

Существующая автомобильная дорога, вдоль которой проложат велодорожку, будет заасфальтирована на участке длиной шесть километров. Из них 350 метров проложат заново. Через реку Ала-Арча построят два моста, один из них на месте уже существующего, другой - в новой локации. На них также предусмотрена дорожка для велосипедистов.

В проекте есть автостоянки и парковки для велосипедов. Разработал его проектный институт "Кыргыздортранспроект" по заказу Фонда поддержки развития туризма. Проект уже согласован, строительные работы начнутся весной этого года.


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URL: https://www.vb.kg/435420
Теги:
туризм, Чуйская область, Бишкек, велодорожка
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