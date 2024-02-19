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В Сокулуке выявили притон с проститутками

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В Сокулукском районе пресечена деятельность притона по оказанию интимных услуг, сообщает Госкомитет нацбезопасности (ГКНБ КР).

По данным ведомства, в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий совместно с ОВД Сокулукского района в рамках возбуждено уголовного дела по признакам преступления, предусмотренным ст. 160 (содействие проституции и разврату) УК КР 18 февраля в гостинице "Аполлон" задержаны К.Д.Э. 1983 года рождения и Г.В.С. 1987 года рождения, предоставляющие интим-услуги.

В ходе осмотра у задержанных были изъяты ранее помеченные денежные средства в размере 8000 сомов и 7200 сомов, полученные за оказание интимных услуг.

Также задержана администратор гостиницы С.А.Д. 1978 года рождения, которая привлекала девушек для оказания интим-услуг.

Задержанные согласно статье 96 УПК КР водворены в ИВС ОВД Сокулукского района.


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URL: https://www.vb.kg/435422
Теги:
проституция, Кыргызстан
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