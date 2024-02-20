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В Кыргызстане пройдет международный чемпионат коучей

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Кыргызстан готовится стать мировым центром, привлекающим ведущих коучей, художников и писателей с 22 по 29 июня. Об этом сообщают организаторы мероприятия. По их данным, в эти даты в юрт глэмпинге в Каркаре и на Иссык-Куле пройдет международный чемпионат коучинга и фестиваль визуального искусства ECG World Coaching Championship (WCC).

История ECG World Coaching Championship уходит корнями в пятнадцатилетний опыт работы Silk Road Media и Eurasian Creative Guild (London) над продвижением творческих людей через программы стажировок, мастер-классов, форумов и фестивалей.

В рамках чемпионата ведущие эксперты из различных стран проведут мастер-классы. Пройдут пленэры, будут походы в горы, нетворкинги и церемония награждения победителей. Не менее ярким событием станет возможность росписи валунов, привезенных специально в лагерь проведения мероприятия, где каждый желающий сможет создать свой рисунок, которым смогут любоваться посетители глэмпинга.


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URL: https://www.vb.kg/435424
Теги:
Иссык-Кульская область, чемпионат, Кыргызстан
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