В Бишкеке состоится чемпионат Кыргызстана по самбо

С 23 по 25 февраля во Дворце спорта имени К. Кожомкула пройдет чемпионат КР среди мужчин и женщин по-спортивному и боевому самбо. Об этом сообщает пресс-служба Департамента физической культуры и спорта. По ее данным, в соревнованиях примут участие спортсмены со всех регионов республики. Победители будут награждены дипломами и медалями.

Участники будут соревноваться в следующих весовых категориях:

Спортивное и боевое самбо (среди женщин): 50, 54, 59, 65, 72, 80, +80 кг;

Спортивное и боевое самбо самбо (среди мужчин): 58, 64, 71,79, 88, 98, +98 кг.