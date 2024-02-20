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Сбой с теплом и горячей водой в Бишкеке: куда звонить?

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- Назгуль Абдыразакова
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На 20 февраля ТЭЦ города Бишкек несет активную нагрузку 280 МВт. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

По ее данным, в связи с понижением температуры наружного воздуха активная мощность ТЭЦ города Бишкек температура горячей воды выдаваемой в Бишкектеплосеть составляет в среднем + 56 градуса.

"Между тем, в помещении температура составляет +18, согласно договора, абонентов с "Бишкектеплосеть".

В случае понижения в помещении +18 градусов, просим обращаться в колл-центр "Бишкектеплосеть" и оставлять заявки, на основании которых будут сделаны перерасчеты по отоплению и горячей воде. Приносим извинения за причиненные неудобства, если в некоторых местах отопление не работает в полной мере. По всем районам на сегодняшний день задействованы 14 бригад. Также подключены к работе все контролеры. Все заявки обрабатываются сотрудниками, составляются акты.

В течение сегодняшнего дня постепенно будет увеличиваться активная нагрузка ТЭЦ. В следствие чего, будет дополнительно увеличена температура выдаваемой горячей воды.

Между тем, стоит отметить, что в связи с изношенностью оборудований ТЭЦ города Бишкек, персонал круглосуточно находится на местах и своевременно проводит технические работы в случае возникновения повреждений оборудований", - говорится в сообщении ведомства

При авариях или в случае возникших вопросов по подаче тепла и горячей воды:

(0312) 61-11-69, 1980,

0557 611166,

0777 611166,

0701 611166;

Диспетчерская служба: 56-85-58;

Дежурные инженеры по внутридомовым системам центрального района: 36-57-19, 30-07-67;

Дежурные инженеры по внутридомовым системам южного района: 51-06-22, 21-74-06.


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URL: https://www.vb.kg/435432
Теги:
ТЭЦ, Бишкек
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