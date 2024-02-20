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Орокскому заводу предписано приостановить работу до устранения нарушений

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Инспекторы Чуйского регионального управления Службы экологического и технического надзора Минприроды провели контрольную проверку ОсОО "Орокский кирпичный завод" в Сокулукском районе. Об этом сообщает пресс-службе ведомства.

По данным пресс-службы, в ходе контрольной проверки по устранению ранее выданных предписаний (из 6-пунктов) выявлено, что руководством ОсОО "ОКЗ" не устранены выявленные нарушения (из 6-пуктов) в предыдущей внеплановой проверке.

"В результате составлен протокол о правонарушении и вынесено постановление о наложении взыскания на сумму 13 тысяч сомов.

Кроме того, деятельность завода временно приостановлена до внедрения пылегазоочистных установок и устранения ранее выявленных нарушений.

Отметим, что ОсОО "Орокский кирпичный завод" принадлежит строительной компании "Аалам Строй"".


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URL: https://www.vb.kg/435434
Теги:
Минприродресурсов, нарушения, промышленность, Чуйская область
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