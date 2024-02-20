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Садыр Жапаров встретился с жителями Тонского и Кочкорского районов

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Президент Кыргызстана Садыр Жапаров 19 февраля в городе Балыкчы встретился с активом и представителями местной власти Тонского района Иссык-Кульской области и Кочкорского района Нарынской области. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В ходе встречи глава государства рассказал о произошедших социально-экономических изменениях в стране, инвестиционных проектах, которые предстоит реализовать в будущем.

Был обсужден также план разработки прилегающего к городу месторождения "Кызыл Омпол". Жителям была предоставлена актуальная информация, на их вопросы ответили эксперты и глава государства.

В ходе встречи участники затронули интересующие их социальные вопросы, такие как государственная программа обеспечения граждан жильем, борьба с коррупцией, развитие общественного транспорта, повышение пособий и зарплат врачей и учителей, а также строительство инфраструктурных объектов.


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URL: https://www.vb.kg/435436
Теги:
Кочкорский район, Тонский район, Садыр Жапаров
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