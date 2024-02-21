Тилек Усупов: Бишкек становится все более чистым и экологичным

Бишкек постепенно становится более комфортным для проживания и более экологически чистым городом. Власти города постепенно шаг за шагом предпринимают для этого все необходимые меры. Таким мнением с нашим изданием поделился председатель общественного экологического фонда "Кыргызтек" Тилек Усупов.

По его словам, первый значительный шаг, который предприняло руководство города, это - ликвидация пожара на мусорном полигоне.

"В результате это привело к уменьшению смога в столице, и все горожане это почувствовали. Конечно, это не решило полностью проблему чистоты воздуха в городе, но первый шаг уже сделан. Второй шаг – газификация жилмассивов и котельных, что уже предпринимается с прошлого года. Третий шаг – переход все большего количества автомобилей с бензина на газ. Как мы знаем, в прошлом году начали поступать в Бишкек из Китая автобусы, работающие на газе.

Нельзя не отметить, как благоустраивается столица. Только за последний год было снесено немало незаконных построек. Колония №47 уже снесена, и на ее месте строится социальное жилье. На очереди СИЗО и Ошский базар, которые в этом году будут перенесены за черту города", - сказал Тилек Усупов.

Глава экологического фонда также напомнил, что Китай помогает Бишкеку не только реконструировать столичные дороги и обеспечивать автобусами, но и со строительством мусороперерабатывающего завода.

"Я говорю о том, что китайская компания Junxin Dai Daoguo построит в Бишкеке мусоросжигательный завод, который помимо переработки мусора будет производить электроэнергию. Разве это не здорово. Нам остается только сказать спасибо братскому народу Китая", - добавил он.

Напомним, в ноябре 2023 года мэр города Бишкек Айбек Джунушалиев и генеральный директор компании Junxin Dai Daoguo подписали соглашение о сотрудничестве по производству электроэнергии на основе сжигания отходов. Компания изъявила желание в качестве инвестора построить мусоросжигательный завод. В настоящее время разрабатываются технико-экономическое обоснование проекта и проектно-сметная документации строительства завода по утилизации твердых бытовых отходов в Бишкеке.

Закладка капсулы планируется ранней весной этого года. Процесс строительства займет около полутора лет.

На заводе Junxin в городе Чанша не только утилизируют мусор, но и проводят научно-исследовательскую работу, направленную на охрану окружающей среды. На производстве используются высокие технологии. Из остатков на заводе производят электроэнергию, стройматериалы, удобрение, биодизель, а также техническую воду для полива.

Эта компания во время визита Президента КР Садыра Жапарова в Сиань подписала с мэрией Оша меморандум о строительстве мусороперерабатывающего завода.