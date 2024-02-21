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В Испании убит пилот Кузьминов, угнавший российский Ми-8 на Украину

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В Испании, предположительно, найден мёртвым пилот-предатель Максим Кузьминов, угнавший российский военный вертолет Ми-8 для Вооруженных сил Украины (ВСУ), пишет ТАСС со ссылкой на испанскую газету ABC.

За предательство он надеялся получить 500 тысяч долларов.

По данным издания, тело 33-летнего военного было найдено на пандусе гаража с пулевыми ранениями. Источники в Гражданской гвардии Испании сообщали, что у россиянина в последнее время были проблемы с наркотиками и алкоголем.

Eureka news отмечает, что соседи жаловались на "неадекватное поведение", мужчина часто кричал, был в состоянии алкогольного опьянения.

Испанские СМИ пишут, что на теле было найдено 100 тысяч евро, что ещё больше усугубило тайну".

Официально испанские правоохранительные органы не подтверждают сообщения о личности погибшего.

В сентябре 2023 года стало известно, что Кузьминов угнал военный вертолет Ми-8 из Курской области и переправился на нем на территорию Украины. Предложение угнать технику поступило Кузьминову от Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. Двое других членов российского экипажа, ничего не знавшие о планах Кузьмина и отказавшиеся сдаться, были убиты бойцами ГУР после приземления.

Источник: armeniasputnik.am


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URL: https://www.vb.kg/435442
Теги:
Россия, Украина, Испания
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