Россия и ее партнеры по СНГ стоят на пороге нового важного мероприятия. С 1 по 7 марта в Сочи пройдет Всемирный фестиваль молодёжи. Его история начинается с 1947 года. Организатором выступает Всемирная федерация демократической молодежи. Последний раз Фестиваль проходил в Сочи в 2017 году и собрал около 20 тысяч делегатов из 180 стран. Всемирный фестиваль молодёжи – самое масштабное молодёжное событие в мире, которое пройдет по Указу Президента России Владимира Путина.

По словам организаторов, огромное количество участников выразили готовность присутствовать на мероприятии. Примечательно, что все попытки недоброжелателей сформировать образ изолированной России, оказались абсолютно безуспешны: 183 страны мира и более 250 тыс. заявок, более десятка тысяч человек, в том числе впервые – дети. Россия была и есть вместе с большинством населения мира.

Молодежь, как приоритет

Сам фестиваль – пример политических приоритетов стратегического партнера РФ, а именно ее курс на молодое поколение с множеством возможностей для развития. Касается это не только россиян, но и дружественных стран.

На нынешнем мероприятии для участников из Кыргызстана выделено 300 мест. В это число войдут юноши и девушки, представляющие организации российских соотечественников в Кыргызстане, и другая молодежь.

"Международное будущее будут создавать люди из разных стран. Фестиваль молодежи - это международные двери. Наша цель - сформировать из молодых активных представителей зрелых личностей, готовых к ответственности, которые будут патриотами своей страны и мира. Они должны понимать, что такое современный сложноустроенный мир, в котором много чужих интересов. Молодежь хочет отделять зерна от плевел. Все понимают, что архитектура мира меняется, борьба за умы усиливается. Участники с разных континентов должны быть за равные права и не соглашаться, если кто-то единолично задает тон", - подчеркивают эксперты.

Взаимодействие на равных

Подобное вовлечение молодежи и представителей других стран в подобные развивающие, образовательные и культурно-гуманитарные проекты обнажают еще одну существенную деталь - выстраивании Москвой взаимодействия с другими странами как с равными партнерами, исключающего отношения в парадигме "гегемон-сателлит", как это демонстрируют отдельные заокеанские страны. И это касается не только нынешнего сочинского фестиваля, но всей политики РФ в целом. В первую очередь, это, конечно, отстаивание консервативного курса и традиционных ценностей - основной фундамент на пространстве СНГ для большинства государств.

"Сегодня во многих странах пересматриваются нормы морали и нравственности, стираются национальные традиции и различия наций и культур. Мы знаем, что в мире все больше людей, поддерживающих нашу позицию по защите традиционных ценностей, которые тысячелетиями составляли духовную, нравственную основу цивилизации, каждого народа: ценностей традиционной семьи, подлинной человеческой жизни, в том числе и жизни религиозной, жизни не только материальной, но и духовной", - заявлял ранее лидер РФ Владимир Путин.

Неудавшаяся изоляция

При этом Россия была, есть и будет крупнейшей европейской демократической нацией. Выстраданные и завоеванные европейской культурой идеалы свободы, прав человека, справедливости и демократии в течение многих веков являлись для российского общества определяющим ценностным ориентиром. И это хорошо видно по внешней политике как к дружественным государствам, так и к внутренней. Несмотря на попытки отдельных стран, Россия продолжает наращивать экономику, интегрироваться в новые инфраструктурные проекты с вовлечением в них и молодежь, в том числе, в международном формате. Это и "Молодёжные бизнес-идеи", и "Молодёжный туризм", "Евразия Global", "Таврида" и другие.

Работа РФ в тесном сотрудничестве с другими странами в рамках экономических форумов и молодежных фестивалей – доказывает ведущую роль России в качестве миротворца. Ведь там собираются представители разных национальностей, этносов и религий. Даже тех, политика чьих государств далека от дружественной. И они в рамках этих мероприятий выстраивают диалоги и партнерство друг с другом, прокладывая дальнейший путь к миру.

Россия, как важный партнер

В целом Россия за последние годы стала важным и значимым партнером для многих стран постсоветского пространства. Тому подтверждение - желание стран интегрироваться в крупные экономические проекты: ЕАЭС, БРИКС, ШОС, СНГ, ОДКБ.

Испытывают гордость за Россию и граждане страны. По данных опроса ВЦИОМ, чувство гордости за Россию у 41% соотечественников. 9% испытывают гордость за величие страны, 7% - за природные ресурсы, еще по 5% испытывают гордость за большую территорию, сильную армию, еще 5% - за культуру и искусство. По 2% - за науку, достижения, спорт, образование и полет в космос.

Кроме того, 39% россиян отметили, что народ и его качества вызывают чувство гордости за страну. Еще 30% гордятся внутренней политикой страны. Также 14% считают, что гордость за страну заключается в патриотизме, 9% - в статусе на мировой арене, президенте и правительстве страны, 8% - в победе в специальной военной операции (СВО).