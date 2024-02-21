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Минцифры: В КР бумажные справки и документация будут полностью исключены

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- Назгуль Абдыразакова
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В Министерстве цифрового развития Кыргызской Республики прошло межведомственное совещание под руководством министра Нурии Кутнаевой по вопросу исключения запрашиваемых справок госорганами. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в процессе обсуждения министр выразила стремление к переходу в электронный формат работы, отметив, что бумажные справки и документация должны быть полностью исключены. Она подчеркнула, что инициируемые изменения направлены на облегчение жизни граждан и улучшение эффективности государственных услуг.

Участники совещания обсудили вопросы о необходимых мерах и совместных усилиях для достижения общей цели, с учетом возможных финансовых затрат и внесения изменений в НПА. Министр подчеркнула, что процесс может быть не быстрым, но он обязательно должен быть завершен.


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URL: https://www.vb.kg/435453
Теги:
Кыргызстан, Документ
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