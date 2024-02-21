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Представители СМИ со всего мира объединились ради мирной журналистики

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Международная организация за мир "Небесная культура, мир во всем мире и восстановление света" (HWPL), провела онлайн мероприятие, на котором присутствовало около 160 представителей СМИ из 49 стран. Об этом сообщает пресс-служба данной организации.

По ее данным, в этом году Международный семинар HWPL по мирной журналистике ознаменовал публикацию своего второго журнала "Исследования мирной журналистики", выпущенного в сотрудничестве с 9 журналистами со всего мира.

Это мероприятие, посвященное теме "Взгляд медиа на разрешение конфликтов", было направлено на обмен идеями мирной журналистики, выявление коллективного голоса международной сети медиа за мир и предложение будущих планов действий, чтобы призвать людей во всем мире к миру. Шесть спикеров выступили с докладами о роли медиа в построении мира, вопросах, связанных с миром, мирной журналистике и глобальной безопасности.

Инносент Юх, региональный координатор Камерунской ассоциации медиа профессионалов (CAMP) Юго-Западного региона Камеруна, отметил необходимость обсуждения темы мирной журналистики. "Проходя сквозь деликатный узор конфликтов и разногласий, мирная журналистика становится маяком ясности, инструментом сочувствия и катализатором значимых перемен. Мирная журналистика развивается как канал для открытого диалога, предоставляя платформы для различных точек зрения и развивая глубокое взаимодействие с многогранной природой конфликта и его разрешения", - сказал он.

Подчеркнув важность этического кодекса мирной журналистики, Хендри Нурсал, главный редактор Jambidaily.com, заявил: "Журналисты должны иметь возможность присутствовать на мероприятиях. Мы не можем отрицать, что СМИ должны стремиться оставаться источником достоверной информации и профессионально представлять ее в соответствии с такими правилами, как этический кодекс. Это гарантирует ответственность журналистов в своей профессиональной деятельности, в частности в поиске и представлении информации".

Игорь Шевырёв, журналист и юрист из Украины, обратился к участникам о роли мирной журналистики в создании основы для разрешения конфликтов. "Война в Украине представляет угрозу всей глобальной безопасности. Следует также подчеркнуть, что не только государства являются влиятельными "игроками" по укреплению глобальной безопасности. Это интерес гражданского общества и институтов гражданского общества. Мирная журналистика помогает налаживать коммуникации между конфликтующими сторонами", - сказал он.

Лок Бахадур Чаудхари, издатель-основатель и редактор Hamarpahura.com, предложил журналистам практический подход к миростроительству, сказав: "Мы не только повышаем осведомленность, но и вдохновляем людей активно участвовать в стремлении к миру, ускоряя создание мирного мира. Регулярные репортажи о глобальных миротворческих событиях должны быть ежемесячными в каждой стране".

Что касается положительной роли социальных сетей для миростроительства, Орал Офори, основатель TheAfricanDream Company, сказал: "Социальные сети позволяют людям из разных культур и слоев общества напрямую взаимодействовать друг с другом. Взаимодействие на этих цифровых платформах, если оно используется позитивно, может способствовать формированию глобального сообщества, которое коллективно работает над достижением мира и взаимопонимания. Сообщения на местном уровне привлекают внимание к конфликтам, которые в противном случае могли бы остаться незамеченными или не освещенными".

"На 2022 год 60% населения считает, что новости, которые они получают, содержат предвзятость или даже дезинформацию. По своему смыслу и принципам мирная журналистика - это журналистская практика, целью которой является минимизация конфликтов, содействие диалогу и помощь в построении мира в обществе. HWPL - единственная международная неправительственная организация, которая призывает все СМИ способствовать миру", - сказал Рана Сетиаван, главный репортер Исламского информационного агентства "Mira" (MINA).

Организатор мероприятия, организация HWPL, участвует во всем мире в инициативах не только в области журналистики, но и в области образования в духе мира, межконфессионального диалога, молодежной и женской деятельности, а также установления норм международного права во имя мира.


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URL: https://www.vb.kg/435455
Теги:
СМИ, журналисты
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