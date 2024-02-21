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В Кыргызстане планируют построить атомную станцию малой мощности

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- Назгуль Абдыразакова
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В рамках подписанного меморандума с госкорпорацией "Росатом" с Министерством энергетики рассматривается вопрос строительства атомной станции малой мощности на территории Кыргызской Республики, которая будет состоять из двух энергоблоков по 55 МВт каждый. Об этом заявила на панельной дискуссии "Зеленая энергетика. Оптимизация энергобаланса" первый заместитель министра энергетики КР Назгуль Усенова.

По ее словам, атомная станция малой мощности - это меньшие капитальные затраты и более короткий период сооружения.

"Более того, модульность станции малой мощности может позволить разместить атомную станцию в удаленных и изолированных регионах, в том числе и для их промышленного освоения.

Учитывая международный опыт российской госкорпорации Росатом по внедрению атомных технологий, считаю необходимым рассмотреть данную технологию генерации с учетом подготовки современной инфраструктуры, отвечающей всем установленным стандартам и требованиям безопасности ее эксплуатации, а также подготовки и повышения квалификации научно-технического персонала.

Хотелось бы отметить, что с госкорпорацией Росатом достигнута также договоренность по развитию гидро и ветрогенерации"- заявила Усенова.


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URL: https://www.vb.kg/435459
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