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Может президенту "МАМ" пора самому подпирать заборы, а не руководить?

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- Азиз Осмонов
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Главной новостью вчерашнего дня стал рухнувший забор на модернизируемом аэропорту в Тамчы. От сильного ветра обвалились стены из пескоблока. Это уже второй случай обрушения в этом аэропорту. Первый произошел в прошлом году, спустя два месяца после его возведения.

Тогда пресс-служба главы государства заверила, что все расходы по возведению нового ограждения на себя возьмет компания-подрядчик. Теперь же уже обещают вместо пескоблока, построить сеточное ограждение.

Стоит отметить, что иссык-кульский аэропорт находится под личным контролем президента Кыргызстана Садыра Жапарова. Капсулу под его строительство глава государства заложил в июле прошлого года.

"Не зря говорят "посмотрев сени, в дом проходи", аэровокзалы необходимо рассматривать как лицо нашей страны в целом, а не только региона, в котором они расположены. Через аэропорты гости могут ощутить красоту и гостеприимство всего Кыргызстана", - сказал тогда Садыр Жапаров.

Сейчас строительство "Иссык-Куля" реализуется ОАО "Международный аэропорт "Манас" и его председателем Манасбеком Самидиновым. Профинансирован также за счет средств ОАО "МАМ".

Власти на этот проект возлагают большие надежды. Эксперты настроены скептически. Если "МАМ" не может нормально построить простое ограждение, что ждать от масштабной стройки? Что-то подсказывает, что нынешние надежды на развитие внутренней и внешней туристической логистики этого важного региона могут оказаться провальными по примеру тамчинского забора. И исчезнут вместе с нынешним руководителем. Вот только разгребать этот провал, как всегда, придется представителям аппарата главы государства…


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URL: https://www.vb.kg/435462
Теги:
аэропорт, нарушения, строительство, Кыргызстан, Аэропорт "Манас", Садыр Жапаров
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