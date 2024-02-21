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Главе СП Алмазбеку Акматову присвоено звание "Почетный профессор"

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Председателю Счетной палаты Кыргызской Республики Алмазбеку Акматову было присвоено звание "Почетный профессор" Кыргызского экономического университета имени Мусы Рыскулбекова. Сегодня, 21 февраля 2024 года, ректор КЭУ, Алмаз Кадыралиев, вручил ему удостоверение и символы данного звания, включая академическую мантию и шапку.

После церемонии Алмазбек Акматов провел лекцию о работе Счетной палаты перед студентами и преподавателями университета. Он подробно осветил историю и деятельность Счетной палаты КР, ее международное сотрудничество, а также систему аудита и ее цели.

По завершении мероприятия Алмазбек Акматов ответил на вопросы аудитории и выразил признательность коллективу университета:

"Завершая лекцию, хочу выразить искреннюю благодарность вам, Толобек Кадыралыевич, за основание Кыргызского экономического университета, и ректору Алмазу Токтобековичу, а также всему коллективу. Благодаря вашим усилиям университет стал одним из ведущих учебных заведений в стране, соответствующим современным требованиям. Я убежден, что многие выпускники КЭУ добились впечатляющих успехов. Ведь в 1991 году я был одним из выпускников возглавляемого вами учебного заведения и получил от вас диплом. Большинство моих однокурсников успешно служат нашему народу и стране. Еще раз выражаю вам огромную благодарность и желаю успехов. А студентам хочу сказать: стремитесь к знаниям, ведь именно они открывают светлое будущее. Дорогие студенты, желаю вам успехов в учебе", - заключил он.


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URL: https://www.vb.kg/435464
Теги:
Счетная палата, Кыргызстан
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