Главе СП Алмазбеку Акматову присвоено звание "Почетный профессор"

Председателю Счетной палаты Кыргызской Республики Алмазбеку Акматову было присвоено звание "Почетный профессор" Кыргызского экономического университета имени Мусы Рыскулбекова. Сегодня, 21 февраля 2024 года, ректор КЭУ, Алмаз Кадыралиев, вручил ему удостоверение и символы данного звания, включая академическую мантию и шапку.

После церемонии Алмазбек Акматов провел лекцию о работе Счетной палаты перед студентами и преподавателями университета. Он подробно осветил историю и деятельность Счетной палаты КР, ее международное сотрудничество, а также систему аудита и ее цели.

По завершении мероприятия Алмазбек Акматов ответил на вопросы аудитории и выразил признательность коллективу университета:

"Завершая лекцию, хочу выразить искреннюю благодарность вам, Толобек Кадыралыевич, за основание Кыргызского экономического университета, и ректору Алмазу Токтобековичу, а также всему коллективу. Благодаря вашим усилиям университет стал одним из ведущих учебных заведений в стране, соответствующим современным требованиям. Я убежден, что многие выпускники КЭУ добились впечатляющих успехов. Ведь в 1991 году я был одним из выпускников возглавляемого вами учебного заведения и получил от вас диплом. Большинство моих однокурсников успешно служат нашему народу и стране. Еще раз выражаю вам огромную благодарность и желаю успехов. А студентам хочу сказать: стремитесь к знаниям, ведь именно они открывают светлое будущее. Дорогие студенты, желаю вам успехов в учебе", - заключил он.