Намибия переходит на четырехдневную рабочую неделю в качестве эксперимента

Намибия планирует ввести четырехдневную рабочую неделю и в качестве эксперимента переходит на подобный рабочий график в тестовом режиме на шесть месяцев, начиная с апреля. Об этом 21 февраля сообщает портал "Namibian".

Как отметил возглавляющий исследование Йонас Иека из компании Pulse HR Network Namibia, сейчас в стране начался набор компаний, которые заинтересованы принять участие в тестовом проекте на добровольной основе.

По его словам, предварительно проведенные исследования показали, что благодаря укороченному графику должно произойти повышение производительности труда сотрудников и прибыльности компаний.

"Есть много преимуществ для работодателя и работника. Результаты испытаний показали, что для работодателей производительность растет, потому что люди меньше выгорают. Результаты также показывают, что доходы увеличиваются, и в целом у вас в компании работают счастливые сотрудники", - отметил Иека.

Он также пояснил, что четырехдневная рабочая неделя означает, что сотрудники будут работать на один день меньше в течение недели при сохранении обычного количества часов. Однако за это время они должны не потерять своей производительности и выполнить объем работы, как и при стандартном пятидневном графике. Работники будут получать полную зарплату и все льготы, однако платить им будут, по сути, за результат, а не за отработанные часы.

Ранее, 27 января, агентство Bloomberg сообщило, что в Германии из-за кризиса протестируют четырехдневную рабочую неделю. Отмечалось, что тестовый период начинается с 1 февраля и продлится полгода. В проекте участвует 45 компаний. По окончании срока выяснят, скажется ли сокращение рабочей недели на производительности. По данным СМИ, цель проекта заключается в том, чтобы оживить экономику из-за кризиса на рынке труда.

В июле прошлого года глава Минтруда РФ Антон Котяков заявил, что в России нет необходимости законодательно вводить четырехдневную рабочую неделю. Он указал на то, что закон позволяет работодателям реализовывать гибкий график работы для сотрудников, в том числе трех- и четырехдневные рабочие недели. Также можно комбинировать дистанционную занятость, добавил министр.

Источник: Известия