Российские банки фиксируют скачок спроса на депозиты. Активно открывать вклады граждан, в первую очередь, побуждают ставки, которые держатся на высоком уровне продолжительное время, и опасения по поводу инфляции. Какие еще причины возросшего доверия к банкам выделяют аналитики, как выгодней положить деньги на депозит, и есть ли еще безрисковые альтернативы с сопоставимой доходностью, выясняли "Известия".

Рекордный спрос

В январе доля россиян, предпочитающих хранить свободные деньги в банке, составила 47% - на 8 п. п. больше, чем годом ранее, следует из опроса ВЦИОМ. Доля "несогласных" составила 27% - по сравнению с прошлым годом она сократилась на 12 п. п. Индекс доверия вкладам держится на рекордном за последний год уровне: 58 пунктов из 90 возможных.

Российские банки в январе зафиксировали резкое увеличение спроса на вклады.

Как рассказали "Известиям" в ВТБ, активность населения на российском рынке сбережений в начале года впервые за последние пять лет оказалась высокой. Если в начале 2022 и 2023 годов россияне предпочитали забирать часть денег из банков, в нынешнем году тенденция прямо противоположная.

По итогам первого месяца объем рублевых сбережений граждан (вклады, накопительные и текущие счета) в ВТБ вырос на 62 млрд рублей и приблизился к 6,3 трлн рублей. Повышенную сберегательную активность отметили также в Росбанке, ДОМ.РФ, Новикомбанке, крымском РНКБ. УБРиР и Хоум Банке.

Покрывают инфляцию

Возросший интерес к вкладам у россиян - следствие в первую очередь высоких ставок и опасений по поводу инфляции. Нынешняя высокая доходность срочных депозитов физлиц покрывает уровень инфляции и позволяет сохранить реальную стоимость сбережений.

По данным Банка России, в декабре 2023 г. средняя ставка по вкладам от 181 дней до 1 года составляла 13,57%, по вкладам от 1 года до 3 лет - 12,01%, по вкладам свыше 3 лет - 10,34%. Аналогичный тренд наблюдается и сегодня.

16 февраля Центральный банк РФ оставил ключевую ставку без изменений на уровне 16%. И, по мнению многих экспертов, ключевая ставка сейчас находится на максимальном или близком к максимальному уровню.

- Инфляционные ожидания населения уменьшились с начала текущего года. Рост цен (декабрь-январь) с поправкой на сезонность снизился до 6,6% в пересчёте на год. Аналогичный показатель базовой инфляции уменьшился до 7,0% в пересчёте на год, - указывает Петр Щербаченко, доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.

При таких высоких ставках, в 2,5 раза превышающих официальную инфляцию, рублевые вклады из инструмента безопасного хранения денег с маленькой доходностью превратились в отличный инвестиционный инструмент, позволяющий получить высокий доход, сравнимый с процентами по облигациям и доходностью вложений в паевые фонды, добавляет Наталья Мильчакова, аналитик Freedom Finance Global.

Еще одним факторов возросшего спроса на депозиты эксперты называют устойчивость банковской системы в условиях жесточайших санкций.

- Ограничения, примененные западными странами в отношении отечественных кредитных организаций, не разрушили рынок. За последние два года закрыто минимум банков, начиная с 2003 года. Это говорит о минимальной вероятности банкротства финучреждений, привлекая деньги физлиц, - отмечает Юрий Исаев, аналитик сервиса Brobank.ru.

Краткосрочные или "долгие"?

Самым востребованным вариантом размещения вклада становится краткосрочный депозит - до полугода.

--- Тренд первого полугодия 2024 года - краткосрочные вклады на 3-6 месяцев. Именно на эти сроки банки предлагают наиболее привлекательные ставки: 15-16,25% годовых, - рассказал Алексей Суханов, руководитель Департамента по работе на финансовых и фондовых рынках "Норвик Банка".

Однако есть смысл рассматривать и более длинные депозиты, чтобы зафиксировать повышенную доходность. Тем более, что согласно прогнозу ЦБ РФ, средняя ключевая ставка за 2024 год составит 13,5-15,5%.

- Максимальные ставки пока на 3-6 месяцев (до 16-17% годовых), но годовые ставки (15-15,5%), так как в долгосрочной перспективе они могут оказаться более привлекательны. Сейчас предпочтительнее открывать долгосрочные вклады сроком от 1 года. Если выбрать вклад на несколько месяцев - то к этому моменту ставки как раз упадут и придется перекладывать деньги под сниженный процент. Если же выбрать на год, то можно попасть в цикл по продлению и тогда банки уже сами будут через год поднимать свои ставки и проводить сезонные акции, - объясняет Мария Татаринцева, менеджер продукта "Вклады" финансового маркетплейса "Сравни".

- Сценарий снижения текущей ставки ниже 16% очень вероятен, что также отразится на процентных ставках по вкладам. Следовательно, более предпочтительными сейчас выглядят вклады сроком от 6 месяцев, что позволит зафиксировать процентную ставку и получать повышенный доход даже при снижении ключевой ставки, - добавляет Константин Буторин, начальник отдела развития карточных и депозитных продуктов банка "Хлынов".

В конечном итоге, при выборе вклада стоит опираться на собственную денежную стратегию.

Если есть потребность в быстрых деньгах - вклад выгодно разместить на короткий срок. Если говорить о вложениях как о долгосрочных инвестициях - скорее, вклады на сроки более 24 месяцев с процентной ставкой не менее 13% годовых. Такой вклад несет минимальный риск потери прибыли при снижении ключевой ставки ЦБ РФ, рекомендуют в "Норвик Банке".

ОФЗ как альтернатива

В условиях нынешних высоких ставок найти столь же низкорисковую и выгодную альтернативу краткосрочным вкладам непросто: такой доходности гарантированно не могут дать никакие другие инвестиционные продукты. Безопасно "пристроить" часть сбережений и получить двузначную доходность, позволяют разве что облигации федерального займа (ОФЗ).

- Можно обратить внимание на короткие выпуски: ОФЗ2622 с датой погашения 16.10.24 торгуется с доходностью 13,3% годовых, ОФЗ 26227 с датой погашения 17.07.24 в моменте дает доходность 14,4% годовых, - указывает Михаил Ефремов, Директор департамента кредитных карт "Ренессанс Банка".

Более длинные выпуски торгуются с меньшей доходностью, но дают возможность ее фиксации на более длинном сроке в ожидании снижения Банком России ключевой ставки. Например, приобретая выпуск ОФЗ 26226, можно зафиксировать доходность 12,4% годовых на сроке 2,5 года до ее его погашения 07.10.26, пояснил эксперт.