В Казани открылось генеральное консульство Кыргызстана (адрес, контакты)

Сегодня в городе Казани состоялась торжественная церемония открытия генерального консульства Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По ее данным, открытие дипломатической миссии прошло в рамках рабочего визита президента Садыра Жапарова в Республику Татарстан, проходящего 20-21 февраля.

В церемонии приняли участие министр иностранных дел Кыргызской Республики Жээнбек Кулубаев, заведующий отделом внешней политики администрации президента Муратбек Азымбакиев и генеральный консул КР в г.Казань Эрик Бейшембиев.

В консульский округ Генерального консульства включены территории Республики Татарстан, Республики Башкортостан, Республики Марий Эл, Республики Мордовии, Удмуртской Республики, Чувашской Республики и Ульяновской области.

Граждане Кыргызской Республики, пребывающие в вышеперечисленном консульском округе, могут обращаться в Генеральное консульство для получения всех видов консульских услуг, установленных законодательством Кыргызской Республики.

Генеральное консульство расположено по адресу: г. Казань, улица Спартаковская, 6 (ТЦ Сувар Плаза).

Телефон: +7 906 111 34 11

Электронная почта: kgconsulate.kazan@mfa.gov.kg

Прием граждан осуществляется ежедневно в рабочие дни (понедельник-пятница) с 09.00 до 12.00 ч. и с 13.00 до 18.00 ч.