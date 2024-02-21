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"Игры будущего" - наш дар мировой спортивной семье"

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- Виктория Гунгер
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Президент РФ Владимир Путин открыл первый мультиспортивный турнир "Игры будущего". Церемония проходит сегодня в международном выставочном центре "Казань Экспо".

Как отметил президент РФ, Россия была и остается ведущей спортивной державой планеты, родиной великих побед, рекордов и атлетов. "Игры будущего" свободны от политической конъюнктуры, любых видов дискриминации и двойных стандартов, подчеркнул глава государства.

"Игры будущего - наш дар мировой спортивной семье. В добрый час!", - сказал Путин.

В мероприятии принимаю участие приехавшие в Казань лидеры Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, а также представители руководства других стран.


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URL: https://www.vb.kg/435474
Теги:
Россия, Кыргызстан, кыргызско-российское сотрудничество
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