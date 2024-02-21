Президент РФ Владимир Путин открыл первый мультиспортивный турнир "Игры будущего". Церемония проходит сегодня в международном выставочном центре "Казань Экспо".

Как отметил президент РФ, Россия была и остается ведущей спортивной державой планеты, родиной великих побед, рекордов и атлетов. "Игры будущего" свободны от политической конъюнктуры, любых видов дискриминации и двойных стандартов, подчеркнул глава государства.

"Игры будущего - наш дар мировой спортивной семье. В добрый час!", - сказал Путин.

В мероприятии принимаю участие приехавшие в Казань лидеры Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, а также представители руководства других стран.