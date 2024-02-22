В первый день организационных сессий кенешей избран 51 председатель

20 февраля 2024 года в первый день организационных сессий кенешей вновь образованных айылных аймаков избран 51 председатель. По итогам проведенных сессий выборы председателей состоялись согласно запланированному графику за исключением айылных аймаков Алайку, Ой-Тал Кара-Кульжинского района Ошской области. Выборы перенесены из-за погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК КР.

Сессии кенешей проводятся с 20 по 22 февраля по следующему графику. Всего по Кыргызстану предстоит избрать 117 председателей кенешей объединенных айылных аймаков, образованных на основе объединения 230 айылных аймаков в рамках пилотной административно-территориальной реформы.

Организационные сессии кенешей объединенных айылных аймаков созываются председателями местных кенешей айылных аймаков, входящих в состав объединенного айылного аймака при организационном содействии местной госадминистрации и территориальных избирательных комиссий.

Выборы председателей проводятся согласно "Временного положения о деятельности местных кенешей в рамках проводимой административно-территориальной реформы в пилотном режиме", утвержденного Указом Президента КР от 7 февраля 2024 года № 24:

Положением установлено, что "При объединении айылных аймаков полномочия кенешей айылных аймаков, образующих объединенный айылный аймак, прекращаются. Кенеш вновь образованного айылного аймака становится правопреемником айылных кенешей, образующих объединенный айылный аймак".

Депутаты местных кенешей согласно п.8 Положения "продолжают свою деятельность в составе кенеша айылного аймака или города, с которыми объединены или в состав которого присоединены айылный аймак, населенный пункт, в которых они были депутатами соответствующих местных кенешей. При этом их полномочия сохраняются до истечения срока полномочий либо до законодательного урегулирования".

Важно отметить в городских кенешах не будут проводиться организационные сессии по избранию председателя. Согласно вышеуказанного Временного положения (п.12) - "В городах, в состав которых включены айылный аймак/айылные аймаки или отдельные населенные пункты, сессия по выбору председателя городского кенеша не проводится, поскольку статус городского кенеша не меняется".

Для консультационной помощи по вопросам организационных сессий объединенных айылных аймаков в ЦИКе запущена горячая линия - 1255. Также работает общественная приемная по тел. 660240

Справочно: Указом Президента Кыргызской Республики "О проведении административно-территориальной реформы в пилотном режиме на уровне айылных аймаков и городов Кыргызской Республики" от 29 декабря 2023 года № 370 предусмотрено проведение административно-территориальной реформы в следующих областях Кыргызской Республики:

Баткенской области (Кадамжайский район);

Джалал-Абадской области;

Иссык-Кульской области;

Ошской области;

Таласской области;

Чуйской области;

в городах Бишкек и Ош.

Всего по республике было 484 местных кенешей (32 городских и 452 айылных кенешей). В результате изменений в рамках административно-территориальной реформы всего станет 268 местных кенешей (33 городских и 235 айылных кенешей).