Странам Центральной Азии необходимо создать ЦАСБ для защиты от переворотов

Сегодня в тюркоязычных республиках центральноазиатского региона одной из актуальных проблем является защита конституционного строя, действующей власти от каких-либо посягательств и сохранения политической стабильности внутри своего государства. От государственных переворотов, революций и масштабных массовых беспорядков никто не застрахован.

Несмотря на наличие силового аппарата и вооруженных сил, нередко власти той или иной республики не могли противостоять массовым беспорядкам. В Казахстане в январе 2022 года была попытка свержения нынешнего главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Ситуация в соседней республике оказалась уникальной - для наведения порядка Астана запросила помощи членов ОДКБ. Запрос поддержки ОДКБ позволил Ак-Орде переломить ситуацию в свою пользу. Нужно признать, что ввод в Казахстан войск коллективной безопасности в определенной мере способствовал стабилизации обстановки. В то же время стало ясно, что даже сравнительно стабильная страна как Казахстан с мощными силовыми структурами и многочисленными войсками имеет риск возникновения внутренней дестабилизации с негативными последствиями.

Высшие эшелоны Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана и Туркменистана давно находятся под прицелом различных деструктивных сил, желающих осуществить силовую смену власти и установить выгодный для себя режим. Это террористы, экстремисты, коррумпированные фигуры, прозападные политики и криминал, в том числе возможно и наркокартели. Подобные опасные группировки, возможно, связаны с иностранными спецслужбами, дающие им указания и консультации. Не исключено, что в странах Центральной Азии создаются ячейки боевиков, складируется оружие и боеприпасы именно для свержения законной власти, а также выделяются денежные средства в целях подготовки так называемой штурмовой массы из числа спортсменов и членов ОПГ для атаки на полицейские ряды и отделы во время уличных столкновений. Умело используя информационные технологии и социальные сети, при помощи криминала и террористов в той или иной центральноазиатской республике власть могут захватить довольно опасные лидеры.

На мой взгляд странам ЦА в одиночку будет сложно противостоять вышеназванным угрозам. В связи с чем, необходима консолидация тюркоязычных стран ЦА для предотвращения возможных госпереворотов и массовых беспорядков, оказания друг другу военно-полицейской помощи в критических ситуациях. Я предлагаю создать новый военно-политический блок - Центральноазиатский Союз Безопасности (ЦАСБ).

В состав ЦАСБ войдут Кыргызстан, Казахстан, Узбекистан и Туркменистан. Нас объединяет наше тюркское происхождение, тюркские языки и практически общая история. И это наше основное преимущество. Военно-политическая организация ЦАСБ имеет перед собой следующие цели и задачи:

- Совместное обеспечение внешней и внутренней безопасности Центральноазиатского региона,

- борьба с терроризмом, экстремизмом, сепаратизмом и наркотрафиком, а также осуществление сотрудничества в сфере правовой помощи (по линии судебных и правоохранительных органов, специальных служб стран ЦА),

- оказание военной, правоохранительной и военно-технической, гуманитарной помощи членам ЦАСБ в случае иностранной интервенции, террористической угрозы и дестабилизации внутренней обстановки.

Каждый член ЦАСБ в составе своих вооруженных сил создает войска быстрого реагирования (не менее 1 тысячи военнослужащих с боевой техникой, авиацией и с необходимой военной инфраструктурой) ЦАСБ, которые находятся на постоянном боевом дежурстве на своей территории. Ежегодно страны ЦАСБ проводят командно-штабные учения, антитеррористические и иные учебные мероприятия в сфере безопасности в стране ЦАСБ, на которую возложено председательство. В учениях принимают участие войска быстрого реагирования ЦАСБ каждой страны-участницы. Кроме учений, члены ЦАСБ на постоянной основе обмениваются опытом, ведут совместные курсы повышения квалификации и обучение в оборонной сфере и в антитеррористическом направлении, а также по линии внутренних дел, пограничной службы, обеспечение охраны высшего руководства. При необходимости, члены ЦАСБ оказывают друг другу содействие в охране границ, где имеется вероятность прорыва/атаки террористических групп. В случае угрозы иностранного вторжения на территорию того или иного члена ЦАСБ, общим решением Совета ЦАСБ для оказания военной поддержки и предупреждения конфликта в ту или иную республику перебрасываются войска быстрого реагирования. В случае их недостаточности, общим решением Совета ЦАСБ в целях оказания военной-помощи могут быть направлены дополнительные воинские подразделения и военная техника членов ЦАСБ.

ЦАСБ, учитывая тюркское происхождение и общие культурно-исторические связи стран-участниц, вправе привлекать для военно-политического сотрудничества тюркоязычные страны из других регионов.

В случае возникновения опасности свержения действующей легитимной власти в стране-участнице ЦАСБ, Совет ЦАСБ вправе оказать необходимую помощь своему партнеру. Данная поддержка заключается в переброске на территорию республики полицейских и военных подразделений для разгона массовых беспорядков и нейтрализации деструктивных элементов.

ЦАСБ в первую очередь будет перенимать опыт Азербайджана и Турции в сфере подготовки военных и полицейских кадров, изучать боевой опыт азербайджанских и турецких вооруженных сил и сил безопасности.

Формирование ЦАСБ позволит тюркоязычным центральноазиатским республикам более оперативно реагировать на какие-либо угрозы и снижать негативное влияние мировых держав на регион.

Автор: Медербек Корганбаев, политический эксперт