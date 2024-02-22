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ГКНБ задержан замглавы Минтруда Улан Чаначев

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- Бакыт Басарбек
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ГКНБ КР по факту злоупотребления должностным положением задержан заместитель министра труда, социального обеспечения и миграции КР Ч.У.Б.. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, задержанный чиновник водворен в СИЗО ГКНБ КР.

В настоящее время проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия, направленные на выявление причастности других должностных лиц министерства, по результатам которого, виновные лица будут привлечены к уголовной ответственности в рамках законодательства Кыргызской Республики.


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URL: https://www.vb.kg/435477
Теги:
ГКНБ, Минтруда, задержание, Кыргызстан
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