ГКНБ задержан замглавы Минтруда Улан Чаначев

ГКНБ КР по факту злоупотребления должностным положением задержан заместитель министра труда, социального обеспечения и миграции КР Ч.У.Б.. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, задержанный чиновник водворен в СИЗО ГКНБ КР.

В настоящее время проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия, направленные на выявление причастности других должностных лиц министерства, по результатам которого, виновные лица будут привлечены к уголовной ответственности в рамках законодательства Кыргызской Республики.