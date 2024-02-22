В Бишкеке обнаружили подпольное казино

ГКНБ КР пресечена деятельность преступной группы, организовавшей подпольное казино на территории Бишкека, сообщает пресс-служба ведомства.

"Установлено, что группа лиц через приложение "Телеграмм" периодически организовывали незаконные игры, для чего снимали в аренду помещения в различных общественных заведениях (кафе, развлекательные центры и др.)

В рамках следственно-оперативных мероприятий проведены обыски на территории Бишкека. В результате проведенных мероприятий были задержаны и опрошены 48 человек, в том числе организаторы и участники незаконной игорной деятельности.

Задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР организатор указанной преступной группы, гражданин КР А.О.Б.. В настоящее время проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия.

ГКНБ КР напоминает гражданам КР, что согласно статьи 219-1 УК КР "Незаконная организация игорной деятельности" влечёт уголовную ответственность от 3 до 8 лет лишения свободы.

Примечание: игровое оборудование, ценности, являющиеся ставкой и выигрышем в игре, а также иной доход, полученный в результате участия в таких играх, подлежат в установленном порядке изъятию и обращению в доход государства".