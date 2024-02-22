В бишкекской гимназии отметили "Праздник весны"

В городе Бишкек в школе гимназии №31 состоялось торжественное мероприятие, посвященное Новому году по Восточному календарю.Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, в мероприятии приняли участие заместитель мэра Виктория Мозгачева, посол КНР в Кыргызстане Ду Дэвэнь, глава Ленинского района Жыргалбек Шакиев, начальник департамента образования мэрии города Бишкек Рахат Мусаева, заместитель главы Ленинского района по социальным вопросам Айзада Джунусова, начальник управления образования Ленинского района Таалайгуль Темирканова и директор института Конфуция при КНУ имени Ж. Баласагына Чэн Чжигуо.

В ШГ №31 китайский язык изучают с 2009 года учащиеся со 2 по 11 классы. Сегодня состоялось открытие специализированного кабинета китайского языка, где учителя показали фрагмент урока на тему: "Встреча Нового года в КНР". Кабинет оснащен современной техникой и учебной литературой.

В ходе мероприятия состоялся праздничный концерт, где учащиеся спели китайские песни, станцевали, продемонстрировали боевые искусства "ушу", а также ознакомили с культурой Кыргызстана.

Отметим, что целью мероприятия является развитие интереса учащихся к культуре, традициям, искусству, истории Китая, а также воспитание толерантности, чувство уважения, дружбы с китайским народом.