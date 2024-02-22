Погода
$ 89.47 - 89.70
€ 96.02 - 96.95

В бишкекской гимназии отметили "Праздник весны"

167  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В городе Бишкек в школе гимназии №31 состоялось торжественное мероприятие, посвященное Новому году по Восточному календарю.Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, в мероприятии приняли участие заместитель мэра Виктория Мозгачева, посол КНР в Кыргызстане Ду Дэвэнь, глава Ленинского района Жыргалбек Шакиев, начальник департамента образования мэрии города Бишкек Рахат Мусаева, заместитель главы Ленинского района по социальным вопросам Айзада Джунусова, начальник управления образования Ленинского района Таалайгуль Темирканова и директор института Конфуция при КНУ имени Ж. Баласагына Чэн Чжигуо.

В ШГ №31 китайский язык изучают с 2009 года учащиеся со 2 по 11 классы. Сегодня состоялось открытие специализированного кабинета китайского языка, где учителя показали фрагмент урока на тему: "Встреча Нового года в КНР". Кабинет оснащен современной техникой и учебной литературой.

В ходе мероприятия состоялся праздничный концерт, где учащиеся спели китайские песни, станцевали, продемонстрировали боевые искусства "ушу", а также ознакомили с культурой Кыргызстана.

Отметим, что целью мероприятия является развитие интереса учащихся к культуре, традициям, искусству, истории Китая, а также воспитание толерантности, чувство уважения, дружбы с китайским народом.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/435485
Теги:
Китай, праздник, школа, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  