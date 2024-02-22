Искендер Матраимов лишился депутатского мандата

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов досрочно прекратила полномочия депутата Жогорку Кенеша Искендера Матраимова.

Решение было принято сегодня, 22 февраля 2024 года, на заседании Центризбиркома.

Напомним, Искендер Матраимов является родным братом бывшего замглавы таможни Райымбека Матраимова. Ранее в соцсетях кыргызстанцы стали требовать, чтобы депутат Жогорку Кенеша Искендер Матраимов сдал свой мандат. Все они в один голос заявляют, что последний из-за преступлений своего брата и его приближенных не имеет морального права быть народным избранником.