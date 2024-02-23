Россия помогла Кыргызстану снизить долговое бремя, списав почти $500 млн

В последние годы государственный долг Кыргызстана значительно вырос. Однако недавнее заявление президента Садыра Жапарова о погашении всех долгов к 2035 году говорит о том, что страна, наконец, взяла курс на освобождение от своего долгового бремени.

На конец октября 2023 года размер государственного долга Кыргызстана, который включает в себя внутренние и внешние обязательства, составил $6 млрд 590 тысяч. Большая часть этой суммы - 74,7%, - государственный внешний долг. На сегодня его размер достиг $4 млрд 482,4 млн.

Внешний долг состоит из более чем из 270 кредитов. Правда, большинство из них представлены республике на льготных условиях. То есть по ним процентная ставка, как правило, не превышает 2%, а срок погашения составляет 40 лет.

"Кыргызстан в 2023 году направил на выплату госдолга почти $600 млн. Это очень много. Если брать бюджет пятилетней давности - это примерно треть бюджета. Понятно, что сейчас у нас бюджет увеличился и эта сумму стала одна пятая, одна шестая часть бюджета. Важно, что этот долг накапливался много лет. В целом кредиты - это хорошо. Большую часть всех займов нам выдают на льготных условиях, под 1-2%, максимум под 3%. Такие кредиты нужно брать, что бы мы не построили это, принесет выгоду, особенно если мы говорим об инфраструктуре. Кредиты мы выплачиваем по графику и уверен к 2033-2035 году мы погасим свой долг", - говорит эксперт Денис Бердаков.

Наиболее крупными кредиторами нашей страны выступают Китай, Международная ассоциация развития (МАР), Азиатский банк развития (АБР) и Международный валютный фонд (МВФ). Они предоставили стране около 80 % всего портфеля внешних заимствований. Это говорит о том, что почти все внешний долг страны представлен в долларах США, что делает республику уязвимой перед изменением стоимости американской валюты к сому. По оценкам Министерства финансов республики, повышение курса доллара всего на 5 сомов увеличат выплаты по нему на 2,3 млрд сомов.

Вместе с тем, кажется удивительным, что среди крупнейших кредиторов нет России, учитывая, что КР неоднократно обращалась к ней за финансовой помощью. Все дело в том, что в 2012 году Москва и Бишкек подписали межправительственное соглашение об урегулировании задолженности на общую сумму равной почти $500 млн. Документ предусматривал полное списание одной части долга - на $188,9 млн - в день вступления соглашения в силу, а также растянутое на десять лет, начиная с марта 2016-го, списание второй части - на $300 млн. За итоге 2 года после подписания было списано $60 млн, а в 2017 году Россия единоразово простила Кыргызстану оставшиеся $240 млн.

Таким образом на сегодня РФ единственное иностранное государство, которое отказалось от долговых претензий к нашей республике. Если бы этого не произошло, Россия входила бы сегодня в топ-5 кредиторов Кыргызстана - после Экспортно-Импортного Банк Китая ($1,7 млрд), АБР ($713,21 млн) и МАР ($676,44 млн).

Позиция России по этому вопросу в очередной раз доказывает, что для нашего стратегического союзника и ключевого экономического партнера важно, чтобы Кыргызстан развивался. Облегчив долговое бремя для КР, российская сторона подарила нам возможность направить высвободившиеся деньги на реализацию перспективных проектов, которые повысят благосостояние простых кыргызстанцев.

Вместе с тем, разумеется, рассчитывать на то, что другие наши кредиторы спишут наши долги, не приходится. Во всяком случае попытки обменять внешний долг на экопроекты показали, что декларирующий приверженность "зеленой" повестке Запад не намерен расставаться ради нее со своими деньгами.

В январе 2023 года президент Садыр Жапаров обратился к международным институтам развития и странам-кредиторам с предложением снизить бремя финансовых обязательств республики в обмен на реализацию экологических проектов. Их финансирование могло бы осуществляться путем направления средств для выплаты долга на развитие "зеленых инициатив", в частности решения проблемы смога над Бишкеком и строительства малых и средних ГЭС. Однако инициатива президента не нашла никакого отклика у кредиторов, поскольку борьба за экологию и будущее Земли интересует западные государства только как инструмент маркетинга, чтобы продавать свои бесполезные и дорогие "зеленые" технологии.

Тоже самое касается главного на сегодня кредитора страны - Китая. Кыргызстан пытается использовать возможности своих основных кредиторов для собственного экономического развития.

Для обеспечения долговых обязательств республика ежегодно направляет на обслуживание внешнего долга миллиарды сомов. Только в 2023 году на выплату обязательств перед внешними кредиторами Кыргызстан потратил из бюджета 31,8 млрд сомов. Причем половина этой суммы пошла на погашения основной суммы и процентов перед двусторонними кредиторами, где основным является долг перед Китаем.

Вместе с тем Кыргызстан по-прежнему нуждается в финансировании, особенно это касается крупных инфраструктурных проектов, реализовать которые самостоятельно страна не в состоянии из-за ограниченности бюджета. Причем и емкости для наращивания долга у страны осталось немного. Правительство само установило предельный уровень госдолга в размере 70% ВВП, на конец октября этот показатель достиг уже 57,82% (за год он вырос на 8,62 процентных пункта). Таким образом единственным решением финансировать крупные проекты в стране - это сотрудничество с Россией, которая не раз уже доказывала свою дружбу нашей республике.