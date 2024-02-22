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Задержан замдиректора Дирекции по управлению фондом развития Иссык-Куля

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- Назгуль Абдыразакова
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Задержаны заместитель директора Дирекции по управлению фондом развития Иссык-Кульской области К.Р.А. и начальник отдела У.Т.У. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, проводилась проверка Дирекции по управлению фондом развития Иссык-Кульской области. В результате, выявлены ряд фактов необоснованного выделения и нецелевого использования денежных средств, что оказывало негативное влияние на развитие экономической активности в регионе.

К примеру, на строительство бетонного завода в городе Балыкчи была выделена беспроцентная ссуда в размере 6 миллионов сомов сроком на 5 лет, которую заемщик использовал не по целевому назначению. По предварительным данным, общий объем необоснованно выданных беспроцентных ссуд составляет порядка 31,5 миллионов сомов.

21 февраля факту злоупотребления служебным положением, были задержаны заместитель директора Дирекции по управлению фондом развития Иссык-Кульской области К.Р.А. и начальник отдела У.Т.У. в ИВС ГОВД города Каракол.

В настоящее время продолжается проведение комплекса проверочных мероприятий по установлению аналогичных фактов нарушений со стороны Дирекции по управлению фондом развития Иссык-Кульской области.


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URL: https://www.vb.kg/435497
Теги:
ГКНБ, задержание, Иссык-Кульская область, коррупция
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