Кыргызстан готов к сотрудничеству в сфере биобезопасности

Кыргызстан и Россия работают над созданием кыргызско-российского научного центра по исследованиям эпидемиологии и инфекционных болезней, рассказал заместитель директора Республиканского центра карантинных и особо опасных инфекций МЗ КР Нурболот Усенбаев.

"Вопрос уже решен, соглашение по его созданию ратифицировано. Сегодня мы уже работаем над положением Центра. Там будет лаборатория с высоким уровнем биобезопасности для персонала. Благодаря данному проекту наша страна получит доступ к новым технологиям, т.е. усовершенствует свою работу по диагностике и идентификации возбудителей особо опасных инфекций", - сообщил чиновник во время круглого стола: "Перспективы сотрудничества стран ЦА в обеспечении биологической безопасности и контроле эпидемиологической ситуации", организованного Центром экспертных инициатив "Ой Ордо" в партнерстве с Советом по устойчивому развитию в условиях изменения климата при спикере ЖК КР.

Н. Усенбаев напомнил, что для Кыргызстана одной из ключевых проблем является наличие природно-очаговых инфекций. В республике более 3 млн гектаров неблагополучной территории, где есть резервуары и переносчики заболеваний – клещи, комары, блохи и другие, что ставит перед страной необходимость проведения постоянного мониторинга и слежения за этой зоной.

"Санитарная охрана территории является частью региональных обязательств Кыргызстана по недопущению и предупреждению распространения особо опасных инфекций. Наша республика является участником координационных советов и комитетов по вопросам биобезопасности. Уже второй год мы принимаем участие в работе координационного совета стран ОДКБ, где есть определенные стратегические направления, в рамках которых мы также ведем свою деятельность", - рассказал замдиректора РЦКООИ.

По его словам, биологические риски подразделяются на четыре основные группы: инфекции и биокатастрофы, эпидемии и пандемии, а также биотерроризм и генно-инженерная деятельность.

"Т.е. потенциальными факторами угрозы биобезопасности в КР являются: угроза биотеракта, занос инфекции, природные очаги особо опасных инфекций на территории республики, а также сеть разрозненных микробиологических лабораторий, включающих медицинские и ветеринарные, где есть вопросы, касающиеся биозащиты", - поделился информацией спикер.

Он напомнил, что вопросы биобезопасности в мире стали актуализироваться примерно с 2003 года – после появления SARS –тяжелого острого респираторного синдрома, за которым последовали новые штаммы гриппа, вспышки лихорадок Денге и Чикунгунья, вируса зика, и в 2020 году – коронавируса COVID-19.

По словам Н. Усенбаева, Кыргызстан готов сотрудничать в сфере биобезопасности, в том числе, и с Казахстаном, тем более, что опыт такого сотрудничества имеется.

Готовность к сотрудничеству есть и с казахской стороны. Как отметила генеральный директор Национального научного центра особо опасных инфекций им. М. Айкимбаева МЗ РК Зауреш Жумадилова: "Мы готовы активно сотрудничать со странами ЦА в плане предотвращения биологических угроз. Мы можем предложить следующие направления: взаимное информирование о регистрации циркуляции особо опасных и зоонозных инфекций на трансграничных территориях и совместное обследование их трансграничных очагов, совместные научные проекты на базе нашего центра и научных институтов Центральной Азии, а также проведение совместных научных конференций, симпозиумов и др."

Спикер также рассказала, что система санитарно-эпидемиологического контроля в Казахстане обеспечивается Министерством здравоохранения. Комитет санитарно-эпидемиологического контроля состоит из следующих подразделений: Национальный научный центр особо опасных инфекций имени М. Айкимбаева; противочумные станции; центры дезинфекции; Национальный центр экспертизы и его филиалы; 17 областных департаментов Комитета санитарно-эпидемиологического контроля; департамент комитета санэпидконтроля на транспорте и 16 его территориальных отделенческих управления, а также санитарно-карантинные пункты на госгранице.

В мае 2022 года в Казахстане был принят Закон "О биологической безопасности Республики Казахстан". Его основная цель – создание правовых основ регулирования и государственного управления в сфере выявления, учета, контроля и анализа степени риска и внедрения единых критериев оценки рисков, связанных с негативным воздействием биологических факторов на жизнь и здоровье населения, животный и растительный мир.

"В статье 4 Закона обозначены 5 принципов обеспечения биологической безопасности, из которых я бы хотела выделить пятый принцип – приоритетность национальных интересов. Мы специально внесли этот пункт, потому что он нигде, как выяснилось, не был заложен. Т.е. в рамках международного сотрудничества не допускается принятие обязательств, не соответствующих национальным интересам, способных нанести ущерб государству или ведущих к утрате независимости Казахстана. Мы посчитали необходимым сделать акцент на этом вопросе", - отметила спикер.

Она также обратила внимание, что отдельная глава в Законе посвящена международному сотрудничеству в сфере биобезопасности: "Мы предусмотрели, что согласно Конвенции о биологическом и токсичном оружии (КБТО) каждая страна должна обозначить свою приверженность открытости и не направленности против других государств, мы эту норму заложили в своем законодательстве".

После З. Жумадилова ответила на ряд вопросов, возникших у участников с кыргызской стороны. Так, она рассказала, что в республике имеются необходимые регламенты и механизмы реагирования, как на случай возникновения аварий в лабораториях, так и для внештатных ситуаций при ЧС, например, землетрясения или наводнения с потенциалом разрушения биологического объекта: "У нас есть оценка рисков и возможные пути выхода из таких опасных ситуаций с учетом аспектов трансграничности"

Она отметила, что в связи с пандемией коронавируса COVID-19 в Казахстане встал вопрос о необходимости развивать сеть лабораторий, которые могли бы проводить исследования патогенов I группы – вирусов: "Это вопрос стратегическо плана, касающийся биобезопасности страны. Это перспективное направление, но в Казахстане оно пока не осуществляется. Это достаточно дорого".

По словам гендиректора ННЦООИ, строительство любой лаборатории осуществляется по предварительному проекту, который предусматривает меры по обеспечению безопасности.

"Если Казахстан когда-нибудь будет строить лабораторию самого высокого уровня безопасности, то, скорее всего, она будет строиться даже не по национальным, а по международным стандартам, т.к. там будут проводиться исследования более высокого порядка, соответственно, и уровень риска будет выше. Например, сейсмоустойчивость Центральной референс лаборатории уровня BSL3 в Алматы рассчитана на 9 баллов, т.е. в случае самого мощного землетрясения ЦРЛ выстоит. Поэтому я думаю, что если будет строиться лаборатория BSL4, будут предусмотрены все меры предосторожности.

Во многих странах есть лаборатории такого уровня, но я думаю, что они не представляют угрозы для соседних государств, потому что в этом случае они бы угрожали в первую очередь той стране, где они располагаются", - рассказала представитель Минздрава РК.

Она также отметила, что в масс-медиа активно циркулируют материалы о том, что в связи с военным конфликтом между Россией и Украиной более 30 биолабораторий с украинской территории планируется переместить на территорию Казахстана.

"Хочу вас заверить, что в Казахстане нет никаких американских биолабораторий. Все наши лаборатории казахстанские. Они достаточно открытые, т.е. их можно посетить. Другой вопрос, что необходимо пройти определенные процедуры аккредитации через уполномоченный орган по обеспечению биобезопасности РК – это Минздрав Казахстана, который контролирует всю сеть таких лабораторий в стране. Мы не можем допустить, чтобы иностранные граждане свободно ходили но нашим научно-исследовательским объектам. В нашем институте, как и в других лабораториях, работают только казахстанские специалисты. Мы об этом не один раз говорили, но эти вопросы поднимаются вновь и вновь. Я думаю, что это связано с тем, что некоторые блогеры хотят хайпа, запуская такие информационные утки", - добавила З. Жумадилова.

Автор: Наталья Крек