Саипбаев: Кыргызстану нужны биолаборатории, но только не американские

Любая медицинская лаборатория, где проводятся клинические анализы или противочумная станция, где изучается вирус чумы, – это, по сути, и есть биолаборатории. И их должно быть, как можно больше, считает кандидат медицинских наук, системный аналитик Бактыбек Саипбаев.

Такое мнение он высказал в рамках круглого стола: "Перспективы сотрудничества стран ЦА в обеспечении биологической безопасности и контроле эпидемиологической ситуации", организованного Центром экспертных инициатив "Ой Ордо" в партнерстве с Советом по устойчивому развитию в условиях изменения климата при спикере ЖК КР.

"Несколько месяцев назад на границе Монголии и России был обнаружен вирус бубонной чумы у сурка. Для сурков не существует государственных границ, они перемещаются, перенося на себе блох, которые и являются переносчиками чумы. С сурков блохи попадают на волков и лисиц, с них на городских собак и кошек, а потом инфекция переходит и на человека. Необходимо изучать сезонную миграцию птиц и переносчиков-насекомых. Например, в связи с изменением климата энцефалитный клещ переполз из Сибири не только в европейскую часть России, но и на территорию бывшей советской Средней Азии. Соответственно, за этим надо следить и контролировать. Поэтому нужен непрерывный мониторинг и контроль эпидемиологической ситуации, что требует наличия микробиологических лабораторий. Их должно быть, как можно больше, чтобы они изучали ситуацию, взаимодействовали, делились друг с другом информацией", - подчеркнул эксперт.

При этом он отметил, что опасения общественности по поводу биолабораторий связаны с тем, что любая из них может оказаться лабораторией двойного назначения.

"Нам нужно больше хороших и разных биолабораторий, но чтобы их не контролировали американские военные, потому что наши инфекции, действительно, можно обработать, сделать их более патогенными и запустить с сурками, блохами и птицами, а потом ищи, откуда это все пошло. Кстати, сейчас предупреждают, что нас ждет новая пандемия с еще большей летальностью. Мы сейчас только гадаем, что за вирус запустят – новый штамм гриппа или оспу обезьян. Вместо этого нам надо готовиться, поэтому я с нетерпением жду, когда запустят совместную кыргызско-российскую лабораторию, которая будет подконтрольна правительству, Минздраву, врачам-вирусологам, ученым и т.д. Главное, чтобы там не сидели военные-микробиологи из Пентагона, поскольку это военное ведомство, и цели у него соответствующие", - сказал аналитик.

Вместе с тем, он выразил одобрение по поводу того, что Казахстан не планирует размещать на своей территории биолаборатории с Украины.

"Коллега из Казахстана сказала, что у них нет американских лабораторий, и слава богу, учитывая, что среди украинского населения, особенно среди военнослужащих, было зарегистрировано множество случаев атипичных инфекционных заболеваний, что связывают именно с военно-биологическими изысканиями США на территории страны, а иначе как украинцы умудряются заболеть не характерными для их региона болезнями, например, лихорадкой Западного Нила или лихорадкой Денге? Такие случаи происходят все чаще и в наших странах, поэтому на этот счет мы всегда должны иметь настороженность, тем более после того, как мы пережили коронавирус", - добавил Бактыбек Саипбаев.

Как отметил директор Центра экспертных инициатив "Ой Ордо" Игорь Шестаков, за последние два года на площадке ЦЭИ тема биобезопасности была одной из ключевых.

"В сотрудничестве с правительственными структурами и Жогорку Кенешем мы участвовали в продвижении первого для Кыргызстана законопроекта по биобезопасности. Прежде всего, это было связано с тем, что после пандемии тема биобезопасности приобрела особо актуальный характер, став не только предметом для обсуждения со стороны госорганов, но, и вызывав большой общественный интерес. Я надеюсь, что наша сегодняшняя дискуссия с участием представителей профильных структур Казахстана, которым мы выражаем признательность за участие в круглом столе, станет новым шагом в налаживании сотрудничества, а также в продолжении конструктивного диалога между экспертами, специалистами в сфере здравоохранения, профильными комитетами парламентов, целью которого будет решение задач в обеспечении биобезопасности на региональном уровне", - отметил спикер.

Он подчеркнул, что вызовы для здоровья граждан стран ЦА после пандемии не только никуда не исчезли, их стало еще больше, в связи с чем возрастает и актуальность данной повестки.

"Сегодня на круглом столе очень часто звучало, что необходима консолидация. В этой связи, одной из рекомендаций по итогам форума может стать создание Координационной рабочей группы Кыргызстана и Казахстана с участием представителей госорганов, парламентских структур, таких как Совет по устойчивому развитию при спикере ЖК и их коллег в парламенте Казахстана и т.д. Такая структура позволила бы на регулярной основе обсуждать острые вопросы, которые связаны с биоугрозами, а в ней присутствуют не только темы смертельных вирусов, но и элементы информационных войн. Поэтому данная структура могла оказывать содействие и в формировании медийной повестки по биобезопасности между нашими странами", - добавил Игорь Шестаков.

Автор: Наталья Крек