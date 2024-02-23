"Существующие механизмы международного контроля КБТО неэффективны"

Конвенция о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО) существует уже более полувека, однако вопросы по поводу военно-биологической деятельности и контроля отдельных стран возникают до сих пор, подчеркнул первый секретарь посольства России в КР Артем Романов.

Выступая во время круглого стола: "Перспективы сотрудничества стран ЦА в обеспечении биологической безопасности и контроле эпидемиологической ситуации", организованного Центром экспертных инициатив "Ой Ордо" в партнерстве с Советом по устойчивому развитию в условиях изменения климата при спикере ЖК КР, он отметил, что на момент принятия документа это был значительный шаг вперед в деле продвижения процесса всеобщего полного разоружения и предотвращения использования биологических агентов в системе вооружения.

"Но проблема в том, что в рамках КБТО отсутствует механизм, который мог бы обязать страны делиться сведениями о военно-биологической деятельности. Позиция России заключается в том, что требуется консолидированные усилия мирового сообщества по укреплению режима КБТО. Эффективность документа значительно повысилась бы в случае принятия универсального этически обязывающего протокола с соответствующим инструментом проверки, касающегося всех статей Конвенции. К сожалению, разработку такого инструмента, который позволил бы обеспечить бы надежное исполнение КБТО, предотвратил бы ее нарушение и установил бы международный контроль, с 2001 года блокируют именно США. В этой связи не только у России, но и у Китая, и у других стран возникает вопрос, почему Вашингтон оказывает сопротивление созданию такого механизма", - обратил внимание дипломат.

При этом он подчеркнул, что Россия намерена продолжать активные шаги по укреплению КБТО в рамках Обзорной конференции.

- Есть ряд инициатив, которые выдвигает российская делегация, например, по созданию мобильных медико-биологических отрядов, учреждению научно-консультативного комитета и совершенствованию мер доверия в рамках Конвенции путем предоставления ее участниками информации о военно-биологической деятельности за пределами национальной территории. Также инициируется создание механизмов расследования случаев предполагаемых нарушений обязательств в рамках КБТО. То есть нам представляется, и не знаю, кто с этим может поспорить, что с принятием такого механизма много вопросов бы действительно отпало, - добавил А. Романов.

Автор: Наталья Крек